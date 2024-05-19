Нижегородский планетарий им. Гречко открылся после масштабной модернизации

Пока что планетарий принимает школьные группы, однако уже летом посетить его смогут все жители и гости Нижнего Новгорода. Напомним, что модернизация планетария началась еще в 2023 году. Работы обошлись в 167 млн рублей. За время работ в дизайн-проект обновленного планетария внесли правки из-за нестандартности здания. При этом основную тематику сохранили и дополнили стилизацией стен под поверхность Луны.