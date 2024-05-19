Нижегородский планетарий им. Гречко открылся после масштабной модернизации

Планетарий им. Г. М. Гречко открылся после масштабной модернизации в Нижнем Новгороде в Международный День астрономии. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев.
18 мая, в день открытия, его посетили первые гости — нижегородские школьники — и оценили преображение астрономического центра.
После реконструкции в планетарии появилось выставочное пространство с уникальными экспонатами. Среди них — реальные предметы и копии, едва отличимые от оригиналов.
Кардинально поменялось и внутренное убранство — многие помещения расписывали вручную.
Изменился и купол обсерватории, который специально выполнили по спецзаказу. Теперь им можно управлять дистанционно через телефон. На нем можно будет показывать анимированные изображения космоса, вращение планет, виды Земли с орбиты, пролеты ступеней космических кораблей и многое другое. Такой медиакупол разработан отечественными учеными.
Пока что планетарий принимает школьные группы, однако уже летом посетить его смогут все жители и гости Нижнего Новгорода. Напомним, что модернизация планетария началась еще в 2023 году. Работы обошлись в 167 млн рублей. За время работ в дизайн-проект обновленного планетария внесли правки из-за нестандартности здания. При этом основную тематику сохранили и дополнили стилизацией стен под поверхность Луны.