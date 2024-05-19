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Нижегородский планетарий им. Гречко открылся после масштабной модернизации

Нижегородцы смогут посетить его уже в начале лета.

Источник: Юрий Шалабаев — Telegram

Планетарий им. Г. М. Гречко открылся после масштабной модернизации в Нижнем Новгороде в Международный День астрономии. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев.

18 мая, в день открытия, его посетили первые гости — нижегородские школьники — и оценили преображение астрономического центра.

После реконструкции в планетарии появилось выставочное пространство с уникальными экспонатами. Среди них — реальные предметы и копии, едва отличимые от оригиналов.

Кардинально поменялось и внутренное убранство — многие помещения расписывали вручную.

Изменился и купол обсерватории, который специально выполнили по спецзаказу. Теперь им можно управлять дистанционно через телефон. На нем можно будет показывать анимированные изображения космоса, вращение планет, виды Земли с орбиты, пролеты ступеней космических кораблей и многое другое. Такой медиакупол разработан отечественными учеными.

Пока что планетарий принимает школьные группы, однако уже летом посетить его смогут все жители и гости Нижнего Новгорода. Напомним, что модернизация планетария началась еще в 2023 году. Работы обошлись в 167 млн рублей. За время работ в дизайн-проект обновленного планетария внесли правки из-за нестандартности здания. При этом основную тематику сохранили и дополнили стилизацией стен под поверхность Луны.

космос