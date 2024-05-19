Перекройка сети. Путин объяснил предстоящие транспортные изменения в Перми

За четыре месяца 2024 г. в общественном транспорте Перми проезд оплатили более 60 млн раз. Это на уровне 2023 г. В мэрии говорят, что показатель вышел на плато, то есть стабилизировался. Исходя из него, будут планировать объём подвижного состава и маршрутов в Перми. При этом жителям стоит начинать морально готовиться к масштабным изменениям. Начальник департамента транспорта Перми Анатолий Путин объяснил сайту perm.aif.ru, какие транспортные изменения ждут город.
На новых условиях.
Как анонсировалось ранее, основная перекройка маршрутной сети произойдёт в 2025 г., когда мэрия будет перезаключать контракты с перевозчиками и сможет скорректировать свои требования к ним. Некоторые изменения произойдут в 2024 г. Причиной одного из самых чувствительных для пермяков станет реконструкция путепровода по ул. Карпинского (она стартует 25 мая).
«С 1 мая начал работать компенсационный автобус № 72. Он следует от ост. “Планета” по ул. Мира, Стахановской, ш. Космонавтов, ул. Пушкина, Борчанинова, Петропавловской, Комсомольскому пр., ул. Ленина до ЦУМа. На линии 12 автобусов большого класса, — рассказал начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин. — Существующие автобусы перенаправим в объезд. № 3 пойдёт по ул. Мира, Советской Армии и ш. Космонавтов, № 4 — по ул. Стахановской, Чкалова и Куйбышева. № 36 и 59 планируем запустить по ул. Стахановской и ш. Космонавтов».
Трамвай № 11 прекратит работу до окончания реконструкции, а № 5 перенаправят по ул. Революции, Горького и Ленина до Перми II, увеличив число вагонов на линии. В случае коллапса власти обещают скорректировать работу транспорта.
В 2024 г. изменения также коснутся маршрутных такси 4 т, 11 т в Свердловском районе, 5 т и 8 т в Кировском районе. Вместо них появятся автобусы № 31 и 79. Они будут работать уже по контракту с мэрией, то есть по установленному расписанию, единому тарифу, с льготами.
Если говорить об изменениях 2025 г., то требования к перевозчикам пока формируют. При этом окончательный вариант новой маршрутной сети почти готов.
«Состоялись две рабочие группы с участием экспертов, депутатов, представителей ТОСов. Мы получили обратную связь от жителей и рассчитываем, что к концу мая сможем представить окончательный вариант, который заложим в следующие контракты с перевозчиками. Первое изменение — появление автобусов-»гармошек’в Кировском районе на маршруте № 15, в Орджоникидзевском — на № 53. Было в планах охватить и № 77, но не позволили дорожные условия. В центре города «гармошки» появятся на маршрутах №№ 1, 14, 50, 27, — рассказал Анатолий Путин.
Два новых маршрута свяжут Кировский район с центром. Множество изменений произойдёт в центре города (подробная информация есть в паблике дептранса «Пермский транспорт»). Речь и о трамваях, и об автобусах.
«Только привыкли к новым маршрутам — и всё по новой?» — переживают пермяки в соцсетях. Учтут ли их пожелания, если изменения покажутся неудобными?
«В объёме тех ресурсов, которые у нас есть, мы готовы учитывать пожелания жителей. Где нам позволяет это сделать улично-дорожная сеть, контракты с перевозчиками, количество подвижного состава, мы, конечно, стараемся двигаться навстречу. Обращаться лучше через ТОСы, которые учитывают потребности не одного человека, а микрорайона в целом», — говорит Анатолий Путин.
Мотивированные контролёры.
С новой силой дептранс взялся за безбилетников, число которых выросло в конце 2023 г. В феврале власти пересмотрели оплату труда контролёров. В том числе их премии стали зависеть от количества пойманных «зайцев».
«Это позволило нам увеличить число проверок, а также привлечённых к ответственности безбилетников. Если за январь-февраль оштрафовали 2000 “зайцев”, то в марте-апреле — 4200, — сообщил глава департамента транспорта. — Сейчас мы сосредоточились на подготовке законодательной инициативы, цель которой — внести изменения в федеральный кодекс об административных правонарушениях, чтобы контролёры могли сами составлять административные протоколы. Это ускорит процесс».