Перекройка сети. Путин объяснил предстоящие транспортные изменения в Перми

За четыре месяца 2024 г. в общественном транспорте Перми проезд оплатили более 60 млн раз. Это на уровне 2023 г. В мэрии говорят, что показатель вышел на плато, то есть стабилизировался. Исходя из него, будут планировать объём подвижного состава и маршрутов в Перми. При этом жителям стоит начинать морально готовиться к масштабным изменениям. Начальник департамента транспорта Перми Анатолий Путин объяснил сайту perm.aif.ru, какие транспортные изменения ждут город.