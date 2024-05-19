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Обновленный музей олимпийской славы открыли в Новосибирске

Экспозиция находится в «Сибирь-Арене».

Источник: Минспорта Новосибирской области

Музей олимпийской славы открыли в Новосибирске после переезда. Информацию сообщили в региональном минспорта.

Как стало известно, в музее оформлены экспозиции, посвященные олимпийским чемпионам и призерам, которые в разное время представляли Новосибирскую область на престижных соревнованиях. Есть и новые экспонаты: кубки, медали и другие награды, предметы экипировки и инвентарь известных новосибирских спортсменов (по сноуборду, бадминтону и настольному теннису). Одна из витрин посвящена спортсменам с ограниченными возможностями.

Уточняется, что музей находится на четвертом этаже «Сибирь-Арены» в секторе А. Ее открывали министр спорта Сергей Ахапов, министр культуры Юлия Шуклина, олимпийские чемпионы, заслуженные спортсмены и жители региона.

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