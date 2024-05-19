Обновленный музей олимпийской славы открыли в Новосибирске

Как стало известно, в музее оформлены экспозиции, посвященные олимпийским чемпионам и призерам, которые в разное время представляли Новосибирскую область на престижных соревнованиях. Есть и новые экспонаты: кубки, медали и другие награды, предметы экипировки и инвентарь известных новосибирских спортсменов (по сноуборду, бадминтону и настольному теннису). Одна из витрин посвящена спортсменам с ограниченными возможностями.