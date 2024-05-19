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МЧС предупреждает о факторах опасности в связи с грозами

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На большей части территории страны сегодня ожидаются грозы. В связи с этим спасатели напоминают о факторах опасности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Сейчас в Остине: +24° 2 м/с 89% 742 мм рт. ст. +24°

В такую погоду могут произойти повреждения или обрыв линий связи и электропередачи, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах, возникновения лесных пожаров, а также пожаров в жилых и производственных зданиях.

Грозы и до +26°С обещают сегодня в Беларуси.

Синоптики обещают сегодня на большей части территории дожди и грозы, в отдельных районах сильные дожди. При грозах порывы ветра до 14 м/с, местами 15−20 м/с. −0-