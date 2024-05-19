В такую погоду могут произойти повреждения или обрыв линий связи и электропередачи, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах, возникновения лесных пожаров, а также пожаров в жилых и производственных зданиях.
Грозы и до +26°С обещают сегодня в Беларуси.
Синоптики обещают сегодня на большей части территории дожди и грозы, в отдельных районах сильные дожди. При грозах порывы ветра до 14 м/с, местами 15−20 м/с. −0-
МЧС предупреждает о факторах опасности в связи с грозами
19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На большей части территории страны сегодня ожидаются грозы. В связи с этим спасатели напоминают о факторах опасности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.
В такую погоду могут произойти повреждения или обрыв линий связи и электропередачи, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах, возникновения лесных пожаров, а также пожаров в жилых и производственных зданиях.