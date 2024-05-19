МЧС предупреждает о факторах опасности в связи с грозами

В такую погоду могут произойти повреждения или обрыв линий связи и электропередачи, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах, возникновения лесных пожаров, а также пожаров в жилых и производственных зданиях.



Грозы и до +26°С обещают сегодня в Беларуси.



Синоптики обещают сегодня на большей части территории дожди и грозы, в отдельных районах сильные дожди. При грозах порывы ветра до 14 м/с, местами 15−20 м/с. −0-