Синоптики дали прогноз на начало июня в Волгограде

Специалисты уже дали прогноз на первый летний месяц. По данным «Гисметео», с 1 по 5 июня в Волгограде днем температура воздуха станет подниматься до +25 градусов. Всю первую половину месяца температура будет на комфортном для горожан уровне в +27 градусов. Сильной жары не обещают.