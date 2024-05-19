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Синоптики дали прогноз на начало июня в Волгограде

По данным специалистов, жителей областного центра ожидает довольно прохладный первый месяц лета.

Сейчас в Остине: +26° 2 м/с 79% 743 мм рт. ст. +23°
Источник: Волгоградская правда

Май запомнится жителям Волгоградской области неожиданным похолоданием и ночными заморозками. Уже начинается последняя декада весны, но о лете ничего не напоминает. Синоптики говорят, что в июне тоже не стоит ждать жары.

Специалисты уже дали прогноз на первый летний месяц. По данным «Гисметео», с 1 по 5 июня в Волгограде днем температура воздуха станет подниматься до +25 градусов. Всю первую половину месяца температура будет на комфортном для горожан уровне в +27 градусов. Сильной жары не обещают.

Уже 2 июня вероятны дожди. Также осадки прогнозируют 6, 7 и 8 июня. В остальное время над городом будет преимущественно облачное небо с прояснениями.

19 мая, в воскресенье, в Волгоградской области также ожидается кратковременный дождь. В областном центре — ясно и без осадков. Воздух прогреется до +21 градуса.

Напомним, в регионе снова ожидают ночные заморозки. В дневное время температура воздуха приблизится к +20 градусам.