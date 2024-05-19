Синоптики дали прогноз на начало июня в Волгограде

Май запомнится жителям Волгоградской области неожиданным похолоданием и ночными заморозками. Уже начинается последняя декада весны, но о лете ничего не напоминает. Синоптики говорят, что в июне тоже не стоит ждать жары.
Специалисты уже дали прогноз на первый летний месяц. По данным «Гисметео», с 1 по 5 июня в Волгограде днем температура воздуха станет подниматься до +25 градусов. Всю первую половину месяца температура будет на комфортном для горожан уровне в +27 градусов. Сильной жары не обещают.
Уже 2 июня вероятны дожди. Также осадки прогнозируют 6, 7 и 8 июня. В остальное время над городом будет преимущественно облачное небо с прояснениями.
19 мая, в воскресенье, в Волгоградской области также ожидается кратковременный дождь. В областном центре — ясно и без осадков. Воздух прогреется до +21 градуса.
Напомним, в регионе снова ожидают ночные заморозки. В дневное время температура воздуха приблизится к +20 градусам.