В Казани выбрали место для нового Республиканского кожвендиспансера

В Казани новый Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер (РККВД) построят на улице Шаляпина на перекрестке со Спартаковской. Эскизный проект прошел все согласования.
В здании разместят взрослое и детское отделения со стационарами. На территории появится сквер. Сам фасад будет украшен разными деталями: ступенчатые откосы окон, поверхности, имитирующие фактуру кожи, анодированные металлические ламели и не только, рассказала в своем telegram-канале главный архитектор «Татинвестгражданпроекта» Елена Валеева.
Напомним, в Казани после капремонта 25 мая откроется детский лагерь «Молодая гвардия».