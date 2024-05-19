В Казани выбрали место для нового Республиканского кожвендиспансера

В здании разместят взрослое и детское отделения со стационарами. На территории появится сквер. Сам фасад будет украшен разными деталями: ступенчатые откосы окон, поверхности, имитирующие фактуру кожи, анодированные металлические ламели и не только, рассказала в своем telegram-канале главный архитектор «Татинвестгражданпроекта» Елена Валеева.