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В Казани выбрали место для нового Республиканского кожвендиспансера

Эскизный проект прошел все согласования.

В Казани новый Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер (РККВД) построят на улице Шаляпина на перекрестке со Спартаковской. Эскизный проект прошел все согласования.

В здании разместят взрослое и детское отделения со стационарами. На территории появится сквер. Сам фасад будет украшен разными деталями: ступенчатые откосы окон, поверхности, имитирующие фактуру кожи, анодированные металлические ламели и не только, рассказала в своем telegram-канале главный архитектор «Татинвестгражданпроекта» Елена Валеева.

Напомним, в Казани после капремонта 25 мая откроется детский лагерь «Молодая гвардия».

строительство
архитектура