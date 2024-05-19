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Собянин: Московский весенний велофестиваль поставил рекорд по числу участников

Более 65 тыс. человек приняли участие в Московском весеннем велофестивале, тем самым установив новый рекорд. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Источник: Reuters

«Для участников велофестиваля была организована насыщенная программа на Зубовской площади. Выступали артисты, аниматоры в ретрокостюмах и художественные гимнасты, проходили танцевальные уроки на велосипедах и BMX-шоу. Все участники получили эксклюзивные памятные значки», — приводятся в сообщении слова мэра Москвы Сергея Собянина.

Отмечается, что в 2024 году фестиваль прошел в ретростиле. Участники могли сделать снимки на память в необычных фотозонах и посетить интерактивные площадки, а перед заездом подготовить велосипеды в специальных мастерских.

Собянин Сергей
рекорд