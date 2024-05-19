Собянин: Московский весенний велофестиваль поставил рекорд по числу участников

«Для участников велофестиваля была организована насыщенная программа на Зубовской площади. Выступали артисты, аниматоры в ретрокостюмах и художественные гимнасты, проходили танцевальные уроки на велосипедах и BMX-шоу. Все участники получили эксклюзивные памятные значки», — приводятся в сообщении слова мэра Москвы Сергея Собянина.
Отмечается, что в 2024 году фестиваль прошел в ретростиле. Участники могли сделать снимки на память в необычных фотозонах и посетить интерактивные площадки, а перед заездом подготовить велосипеды в специальных мастерских.