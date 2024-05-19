В Усть-Ишимский район будет отправляться паром с продуктами и лекарствами

Также стало известно, что вода в Иртыше в районе Усть-Ишима в настоящее время перестала подниматься. Сейчас её уровень составляет 946 сантиметров. Вода в реке Ишим продолжает убывать и сейчас составляет 1 546 сантиметров. При этом Иртыш поднялся в Тевризе (+1 см) и Таре (+3 см).