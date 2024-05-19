В Усть-Ишимский район будет отправляться паром с продуктами и лекарствами

С 19 апреля в Усть-Ишимский район Омской области будут запускать паром. Об этом сообщили в местной администрации. Судно будет перевозить машины с продовольствием, лекарствами, кормом для животных, почту и ГСМ. Переправа осуществляется два раза в сутки.
«Место отправления — деревня Ильчебага, далее паром причаливает к берегу в районе села Утускун. Таким образом, вы можете после схода на берег проследовать по маршруту Утускун — Никольск, а далее на государственном пароме переправиться в село Усть-Ишим», — сообщили в паблике района.
Напомним, 17 мая в Омской области ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Первые 145 жителей затопленного района уже получили денежную компенсацию. Всего от омичей поступило 5 290 заявлений на материальную помощь.
Также стало известно, что вода в Иртыше в районе Усть-Ишима в настоящее время перестала подниматься. Сейчас её уровень составляет 946 сантиметров. Вода в реке Ишим продолжает убывать и сейчас составляет 1 546 сантиметров. При этом Иртыш поднялся в Тевризе (+1 см) и Таре (+3 см).