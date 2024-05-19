Правоохранители прокомментировали перестрелку в жилом дворе в Кемерове

В пресс-службе СУ СК по Кемеровской области сообщили, что около шести утра на парковке по ул. Мичурина произошёл массовый конфликт, в ходе которого были слышны звуки выстрелов. По предварительным данным, между двумя группами мужчин произошёл конфликт, в ходе которого один из участников несколько раз выстрелил из травматического пистолета.