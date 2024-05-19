Правоохранители прокомментировали перестрелку в жилом дворе в Кемерове

В следкоме, полиции и прокуратуре дали официальные комментарии по поводу перестрелки, произошедшей утром 19 мая в Кемерове.
В пресс-службе СУ СК по Кемеровской области сообщили, что около шести утра на парковке по ул. Мичурина произошёл массовый конфликт, в ходе которого были слышны звуки выстрелов. По предварительным данным, между двумя группами мужчин произошёл конфликт, в ходе которого один из участников несколько раз выстрелил из травматического пистолета.
— В результате произошедшего предварительно никто не пострадал, — уточнили в ведомстве.
В следкоме возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).
В пресс-службе областной полиции уточнили, что задержаны восемь участников конфликта: четверо — на месте, двое — при попытке скрыться (из остановили сотрудники ДПС), ещё двоих задержали сотрудники уголовного розыска. Все задержанные — местные жители. При них были три единицы травматического оружия — полицейские изъяли оружие.
В областной прокуратуре ход расследования уголовного дела взяли на контроль. В сообщении ведомства уточняется, что конфликт произошел по адресу ул. Мичурина, 58.
Ранее мы писали, что, по словам очевидцев, стрелявшие прятались за припаркованные машины и говорили не по-русски.