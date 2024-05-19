Реконструкции битв, азартные игры с Гоголем и смена профессии: Как прошла Ночь в музее-2024 в Петербурге

Одно из главных культурных мероприятий года состоялось в Петербурге. «Ночь музеев» прошла с 18 по 19 мая. Петербуржцы и гости города посетили мастер-классы, выставки, лекции в самое таинственное время суток. Всего 130 музеев, театров, выставочных и концертных залов распахнули свои двери для всех желающих приобщиться к искусству. В этом году акция была посвящена теме семьи и знаковым юбилеям русских писателей. Корреспондент SPB.KP.RU побывала на трех локациях и выяснила, чем «Ночь музеев» удивляла в этом году.
Самой культурной ночью года в Петербурге в стенах музея Анны Ахматовой заглянувшие на огонек петербуржцы и гости города встретились с Николаем Гоголем и даже могли попытать удачу в азартных играх с главным мистиком позапрошлого века. Кроме Гоголя посетителей еще ждало более близкое знакомство с Пушкиным, все желающие смогли окунуться в поэтическую кухню Александра Сергеевича. Петербуржцы также опробовали собственное перо и сыграли в буриме. Всю ночь работники музея занимали посетителей различными интерактивами, приближая к творчеству известных русских поэтов и писателей.
Артиллерийский музей этой ночью перенес гостей в прошлое. У музея развернулась целая цепочка военно-исторических лагерей. Петербуржцы смогли проследить ход истории от древнейших времен до наших дней. Желающие приобщиться к прошлому переодевались в исторические костюмы, доспехи, стреляли из лука.
— В течение «Ночи музеев» в режиме non-stop (с 19.00 до 03.00) будут проходить военно-исторические реконструкции сражений различных эпох и боевые построения: германские варвары против легионеров Древнего Рима, новгородцы против рыцарей-крестоносцев, — рассказали в пресс-службе Артиллерийского музея.
Первый медицинский университет имени академика И. П. Павлова тоже этой ночью принимал гостей. Петербуржцы оценили зрелищность химических опытов, приняли участие в мастер-классах по оказанию первой помощи и даже смогли попробовать себя в роли хирурга. Самым смелым и любопытным предложили на одну ночь сменить профессию и научиться накладывать хирургические швы.