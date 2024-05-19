Реконструкции битв, азартные игры с Гоголем и смена профессии: Как прошла Ночь в музее-2024 в Петербурге

Одно из главных культурных мероприятий года состоялось в Петербурге. «Ночь музеев» прошла с 18 по 19 мая. Петербуржцы и гости города посетили мастер-классы, выставки, лекции в самое таинственное время суток. Всего 130 музеев, театров, выставочных и концертных залов распахнули свои двери для всех желающих приобщиться к искусству. В этом году акция была посвящена теме семьи и знаковым юбилеям русских писателей. Корреспондент SPB.KP.RU побывала на трех локациях и выяснила, чем «Ночь музеев» удивляла в этом году.