В школах, колледжах и лагерях по всей стране 20 мая пройдут антитеррористические учения

Кравцов напомнил, что в общеобразовательных учреждениях всероссийские учения проводятся второй раз, и добавил, что нужно провести их с учетом опыта прошлого года. Он также подчеркнул, что вопросы обеспечения безопасности детей находятся в центре внимания государства и требуют от всех заинтересованных органов власти тесного взаимодействия.