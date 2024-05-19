Четыре татарстанских вуза выиграли гранты на 21 млн руб

Казанский национальный исследовательский технологический университет получил грант в размере 5,6 млн рублей. Средства направят на реализацию проекта российско-китайской нефтегазовой школы молодых кадров «Приближение».
Казанский государственный аграрный университет выиграл 2,9 млн рублей на проект «Всероссийский научно-технологический форум “Робосело”». Мероприятие направлено на развитие навыков применения современных устройств в агропромышленном комплексе.
Казанский федеральный университет получил грант в размере 1,7 млн рублей. Средства направят на проект окружного этапа всероссийского конкурса «Студенческий лидер ПФО — 2024». В нём примут участие 120 молодых людей — лидеры профсоюзного движения Приволжского федерального округа.
Четвёртым победителем из Татарстана стал Казанский государственный энергетический университет. Более 1,1 млн рублей направят на проведение Республиканского семейного интеллектуального фестиваля «Энергия семьи».
Всероссийский конкурс молодёжных проектов среди образовательных организаций провела Росмолодёжь. Конкурс молодёжных инициатив Росмолодёжи является частью платформы «Россия — страна возможностей».