Остин
+33°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число новорожденных в Молдове в 2023 году сократилось на 11%

КИШИНЕВ, 19 мая — Sputnik. В 2023 году в Молдове родились около 24 тысяч детей, что на три тысячи (или на 11%) меньше, чем в 2022-м, сообщает Национальное бюро статистики. При этом 50,9% из них были мальчиками.

Источник: Sputnik.md

Согласно информации НБС, доля детей, рожденных в браке в 2023 году, составила 81,6% (или 19,6 тысячи детей), практически каждый пятый ребенок родился вне брака (4,4 тысячи, или 18,4%).

В сельской местности в прошлом году рождаемость была выше, чем в городах. Городское население пополнили 9,9 тысячи детей (или 41,1% от общего числа рожденных), в селах этот показатель составил 14,1 тысячи человек (58,9%).

Также в селах проживает большее количество семей (75%), в которых четверо и более детей.

Большинству рожениц от 24 до 35 лет, на долю этой возрастной категории пришлось 54,8% появившихся на свет детей в прошлом году. Доля ставших мамами до 20 лет увеличилась за год на 0,2 процентных пункта и составила 5,8% от всех родивших.

демография