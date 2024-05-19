Число новорожденных в Молдове в 2023 году сократилось на 11%

Согласно информации НБС, доля детей, рожденных в браке в 2023 году, составила 81,6% (или 19,6 тысячи детей), практически каждый пятый ребенок родился вне брака (4,4 тысячи, или 18,4%).
В сельской местности в прошлом году рождаемость была выше, чем в городах. Городское население пополнили 9,9 тысячи детей (или 41,1% от общего числа рожденных), в селах этот показатель составил 14,1 тысячи человек (58,9%).
Также в селах проживает большее количество семей (75%), в которых четверо и более детей.
Большинству рожениц от 24 до 35 лет, на долю этой возрастной категории пришлось 54,8% появившихся на свет детей в прошлом году. Доля ставших мамами до 20 лет увеличилась за год на 0,2 процентных пункта и составила 5,8% от всех родивших.