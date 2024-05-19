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В Калининградском зоопарке планируют отремонтировать жирафник

Начальная цена контракта — 14,112 млн рублей.

Источник: Новый Калининград

Калининградский зоопарк ищет подрядчика, который займется капитальным ремонтом жирафника. Начальная цена контракта — 14,112 млн рублей. Торги пройдут в форме аукциона, принять участие в них могут представители малого и среднего бизнеса. Извещение опубликовано на сайте закупок.

Жирафник представляет собой одноэтажное здание с вольерами для животных и подсобными помещениями для всесезонного содержания жирафов. В нём планируется модернизировать системы отопления, вентиляции, кондиционирования, канализации и водоотведения.

Срок проведения работ — с 10 июня по 10 сентября. Заявки подаются до 27 мая, аукцион назначен на 29 мая.