В Калининградском зоопарке планируют отремонтировать жирафник

Калининградский зоопарк ищет подрядчика, который займется капитальным ремонтом жирафника. Начальная цена контракта — 14,112 млн рублей. Торги пройдут в форме аукциона, принять участие в них могут представители малого и среднего бизнеса. Извещение опубликовано на сайте закупок.