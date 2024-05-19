Собянин: 50 тысяч пар поженились на площадках проекта «Новые адреса счастья»

Собянин обратил внимание, что каждый год для свадебных церемоний становятся доступны новые локации. Так, например, в 2024 году пары могут пожениться в библиотеке-читальне имени А. С. Пушкина и усадьбе Зубовых. Выбрать место можно с помощью сервиса «Наша свадьба».