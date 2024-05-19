Собянин: 50 тысяч пар поженились на площадках проекта «Новые адреса счастья»

На площадках «Новые адреса счастья» за пять лет поженились 50 тысяч пар, рассказал Сергей Собянин. Его слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы.
Градоначальник отметил, что браки заключались в поезде БКЛ, в кабинах канатной дороги, во время футбольного матча и в других необычных местах.
«Сегодня каждая пятая церемония в столице проходит на выезде. Самые популярные места — 84-й этаж башни “ОКО”, особняк “Роял” на Малой Ордынке, особняк Спиридонова, территория храма Блаженной Матроны Московской и гостиница “Националь” с видом на Красную площадь», — уточнил он.
Собянин обратил внимание, что каждый год для свадебных церемоний становятся доступны новые локации. Так, например, в 2024 году пары могут пожениться в библиотеке-читальне имени А. С. Пушкина и усадьбе Зубовых. Выбрать место можно с помощью сервиса «Наша свадьба».
Молодожены могут получить баллы за фото на площадках проекта «Новые адреса счастья». Для этого нужно поделиться фотографиями мероприятия с помощью «Города заданий».
Руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко отметил, что для публикации снимков необходимо согласие обоих супругов. По его словам, уже 50 пар показали в проекте фото выездной регистрации в необычных местах, получив за это в сумме 750 тысяч баллов.