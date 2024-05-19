В Калининградской области аномально рано начался сбор клубники

В этом году сбор клубники в фермерских хозяйствах Калининградской области стартовал на 10 дней раньше, чем в прошлом сезоне. Как сообщает телеграм-канал регионального минсельхоза, только в Гурьевском районе ягоду в промышленных масштабах выращивают сразу 5 фермерских хозяйств.
Новые плантации появились в поселке Константиновка, где ИП «Мамедов Э. С. О.» планирует собрать до 20 тонн клубники. Еще одно крупное хозяйство — «Ягодная ферма» — рассчитывает собрать больше 45 тонн.
— Первая партия местной ягоды появится на прилавках магазинов уже в 20-х числах мая, — сообщили в минсельхозе.
Ягоду также будут поставлять на Центральный и Захаровский рынки Калининграда.