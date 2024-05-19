Трех 10-метровых драконов увидели посетители ЦПКиО Волгограда

Танцы с веерами и элементами ушу, песни, дефиле в китайских нарядах, мастер-классы по изготовлению масок дракона и китайских фонариков, и самое вкусное — по приготовлению китайской лапши: посетителям было, на что посмотреть, чем заняться и что попробовать. Самым зрелищным моментом стало шествие трех драконов, высотой по 10 метров каждый. Они прошли по всему парку в сопровождении посетителей.