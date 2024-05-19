Трех 10-метровых драконов увидели посетители ЦПКиО Волгограда

На минувшей неделе в Пекине Владимир Путин провел русско-китайские переговоры и открыл Год культуры России и Китая, и буквально через два дня, 18 мая, в Волгограде уже начались мероприятия, посвященные русско-китайской дружбе. Провели их в ЦПКиО, где волгоградцы отметили «День Дракона». Праздник получился очень атмосферным, гости буквально окунулись в мир восточно-азиатской культуры, сообщают в администрации парка.
Танцы с веерами и элементами ушу, песни, дефиле в китайских нарядах, мастер-классы по изготовлению масок дракона и китайских фонариков, и самое вкусное — по приготовлению китайской лапши: посетителям было, на что посмотреть, чем заняться и что попробовать. Самым зрелищным моментом стало шествие трех драконов, высотой по 10 метров каждый. Они прошли по всему парку в сопровождении посетителей.
— День Дракона в ЦПКиО мы проводим уже второй год подряд. Для нас важно донести до волгоградцев богатство и красоту китайской культуры: ее письменность, танцы, песни, боевые искусства и многое другое, рассказала организатор мероприятия Анджела Цань.
В следующую субботу в парк приглашают поклонников индийской культуры. Помимо песен и танцев, будут любимые молодежью краски Холи.