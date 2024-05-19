20 мая в школах Башкирии пройдут антитеррористические учения. Учения пройдут по всей стране в образовательных учреждениях и лагерях, такое поручение дал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Сообщается, что учения будут проходить в 10 утра по местному времени. В ходе них будет проведена проверка системы оповещения об угрозе теракта, отработка коммуникации с экстренными службами, отработка алгоритма действий.
Отметим, что сотрудники образовательных учреждений должны будут просветить детей о правилах поведения при террористическом акте и нахождении БПЛА или их обломков, научить детей психологически верно на такие угрозы реагировать.
Напомним, впервые всероссийские учения на объекта образования прошли в августе 2023 года.