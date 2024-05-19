Остин
+29°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

20 мая в школах Башкирии пройдут антитеррористические учения

Учения пройдут по всей стране в образовательных учреждениях и лагерях.

Источник: Аргументы и факты

20 мая в школах Башкирии пройдут антитеррористические учения. Учения пройдут по всей стране в образовательных учреждениях и лагерях, такое поручение дал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Сообщается, что учения будут проходить в 10 утра по местному времени. В ходе них будет проведена проверка системы оповещения об угрозе теракта, отработка коммуникации с экстренными службами, отработка алгоритма действий.

Отметим, что сотрудники образовательных учреждений должны будут просветить детей о правилах поведения при террористическом акте и нахождении БПЛА или их обломков, научить детей психологически верно на такие угрозы реагировать.

Напомним, впервые всероссийские учения на объекта образования прошли в августе 2023 года.

учения