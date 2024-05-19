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В Москве в 1,5 раза увеличится объем специализированной медпомощи

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Объем специализированной медицинской помощи, оказываемой по 14 направлениям, увеличится в Москве в 2024 году в 1,5 раза. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Freepik

«Увеличиваем объем специализированной медпомощи в текущем году более чем в 1,5 раза. Речь о целевых программах, направленных на повышение качества и продолжительности жизни москвичей. Они реализуются по 14 направлениям, среди которых травматология и ортопедия, офтальмология, сердечно-сосудистая хирургия, урология, нейрохирургия», — написал мэр.

Он отметил, что благодаря программам современную медпомощь в московских стационарах смогут получить на 40 тыс. человек больше. В частности, москвичам с офтальмологическими заболеваниями могут оказать весь спектр необходимой медицинской помощи, включая оперативное лечение катаракты. Больше чем на треть планируется увеличить объем высокотехнологичной помощи при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, также вырастет объем хирургических вмешательств, требующих применения инновационных технологий и гибридных методик. «Это особенно важно для лечения заболеваний нейрохирургического профиля, включая опухоли, аневризмы, травмы головного и спинного мозга, эпилепсию», — пояснил мэр.

Он добавил, что доля малоинвазивных вмешательств в столице достигла 80%, этому способствуют инновационное оборудование и профессионализм врачей.

Собянин Сергей
медицина
здоровье