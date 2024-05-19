В Москве в 1,5 раза увеличится объем специализированной медпомощи

Он отметил, что благодаря программам современную медпомощь в московских стационарах смогут получить на 40 тыс. человек больше. В частности, москвичам с офтальмологическими заболеваниями могут оказать весь спектр необходимой медицинской помощи, включая оперативное лечение катаракты. Больше чем на треть планируется увеличить объем высокотехнологичной помощи при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, также вырастет объем хирургических вмешательств, требующих применения инновационных технологий и гибридных методик. «Это особенно важно для лечения заболеваний нейрохирургического профиля, включая опухоли, аневризмы, травмы головного и спинного мозга, эпилепсию», — пояснил мэр.