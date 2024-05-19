Как не нарваться на мошенников при аренде жилья. Инструкция

Однако не исключено, что среди разнообразия предложений арендодателей могут оказаться и мошеннические ловушки, в которые могут попасть не только новички, но и опытные соискатели.
«К сожалению, мошенничество, в частности, в интернет-пространстве стало распространенной проблемой в нашей стране. И сфера аренды недвижимости — не исключение. Недобросовестные люди под видом арендаторов обманывают доверчивых граждан. И чтобы при поиске арендного жилья избежать уловок хитро выстроенных схем, влекущих потерю денежных средств, утечку личных данных или риски безопасности, необходимо обращать внимание на разные важные факторы», — отмечает руководитель отдела «Недвижимость» OLX Uzbekistan Усман Алиев.
Эксперты платформы проанализировали опыт пользователей ресурсов, предлагающих аренду жилья, и выявили несколько характерных признаков, которые могут указывать на мошеннические схемы. Поэтому, если вы планируете заняться поисками жилья в аренду или уже находитесь в поиске, возьмите их себе на заметку, чтобы обезопасить себя и избежать неприятностей.
Слишком выгодные условия.
Если кажется, что условия аренды уж слишком выгодные и сильно отличаются от тех, что встречаются на рынке арендной недвижимости, это может быть одним из указателей на предложение мошенников. Будьте осмотрительны и проверяйте информацию.
Отсутствие фотографий или фото с эффектом фотошопа.
Подозрительно, если объявление не содержит фотографий квартиры или конкретной локации, стоимости аренды и жилищно-коммунальных условий. Фотографии интерьера предлагаемого в аренду жилья следует также тщательно проверить на наличие водяных знаков или убедиться, что они оригинальные через поисковик картинок.
Контактная информация.
Не открывайте подозрительные ссылки. Избегайте переходов по ним, особенно если они пришли из ненадежных источников. Такие ссылки могут направлять на фишинговые сайты или содержащие вредоносное ПО. Лучше проверять достоверность сайтов вручную в поисковике.
Проверка рейтинга и отзывов.
Перед окончательным выбором арендного жилья не лишним будет почитать комментарии пользователей под объявлением, проверить рейтинг арендодателя или агентства (в зависимости технических возможностей веб-веб-ресурса). Это, в частности, поможет убедиться в достоверности и гарантии заинтересовавшего вас предложения.
Встреча с рекламодателем.
Отказ рекламодателя показать жилье по запросу, предоставить документы на владение недвижимостью или разрешение на сдачу жилья в аренду должны насторожить. Также под сомнения должны поставить такие факты, как постоянная отсрочка со стороны рекламодателя встречи для ознакомления с условиями будущего проживания, назначение сомнительного места встречи — безлюдные места или не имеющие отношения к геолокации съемной квартиры.
Просьбы о предоплате или быстром оформлении сделки.
Будьте осмотрительны относительно просьбы или предложения внести предоплату до того, как вы даже не осмотрели квартиру или не заключили официального договора аренды.
Также не стоит подписывать сомнительные договоры или давать согласие на условия, которые могут быть изменены в ущерб вам. Лучше совершать оформление сделки в присутствии специалиста (юриста, нотариуса).
Что делать при обнаружении подозрительного объявления?
При обнаружении подозрительных объявлений о аренде квартир на сайтах реагируйте быстро и адекватно.
Чтобы защитить себя и других пользователей от возможных рисков и обмана, свяжитесь с администрацией сайта или сообщите об обнаруженном подозрительном объявлении в службу поддержки веб-ресурса. Это поможет админам предпринять меры против мошеннических объявлений и обезопасить других пользователей.
У многих онлайн-платформ есть функция отправки жалобы на объявление или рекламодателя.
В случае явных подозрений на мошенничество или преступную деятельность можно также обратиться в соответствующие организации — правоохранительные органы, общество защиты прав потребителей и другие.