Как не нарваться на мошенников при аренде жилья. Инструкция

Эксперты платформы проанализировали опыт пользователей ресурсов, предлагающих аренду жилья, и выявили несколько характерных признаков, которые могут указывать на мошеннические схемы. Поэтому, если вы планируете заняться поисками жилья в аренду или уже находитесь в поиске, возьмите их себе на заметку, чтобы обезопасить себя и избежать неприятностей.