Петербург побежал со всей Россией и перекрыл центр. Посмотрите, как в городе прошел полумарафон

Жаркое утро воскресенья для нескольких тысяч петербуржцев началось на Дворцовой площади — на полумарафоне «ЗаБег.РФ». Главные транспортные артерии города 19 мая заняли бегуны. Стартовали одновременно со всей Россией.
По дороге вдоль Дворцовой и Зимнего дворца замелькали голубые футболки тех, кто решил перенести жару «на ногах». Сопровождает их колонна «в гражданском» и с телефонами — из зевак и группы поддержки бегунов.
«ЗаБег.РФ» — всероссийский полумарафон, особенность которого — одновременный старт. В 11 часовых поясах бегут, по подсчетам организаторов, более 150 тысяч человек. На выбор предлагают четыре дистанции: один, пять, десять или двадцать один километр.
Первый забег в Петербурге начался в 08:30, в 09:30 побежали 21,1 километра, еще через полчаса — километр. Последними стартовали участники забега на 10 километров — в 11 часов утра.
«Понравилось всё, кроме отсутствия воды на середине пути. Бежишь под солнцем по набережной и никаких точек с водой. Бежал с женой и на дистанции встречал много друзей», — рассказал «Фонтанке» Александр, один из участников полумарафона. Бежал он не первый раз, заметил, что в этом году обошлись без давки на финише, как это обычно бывает на подобных соревнованиях.
Одному из участников марафона потребовалась медицинская помощь. Мужчина во время забега почувствовал себя плохо.
Не всем городам так повезло с погодой. «Камчатка пробежала по снегу и дождю» «Надым, 0, ветер, холод, в куртках и пуховиках, но мы это сделали», — делятся участники в комментариях в группе забега во «ВКонтакте».
Как пишут организаторы, особенность марафона в Петербурге — заезд роллеров. На дистанцию на колесах участники выехали в 12:45.
В связи с проведением полумарафона «ЗаБег.РФ» 19 мая на центральных улицах Петербурга ограничили движение.