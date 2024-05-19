Петербург побежал со всей Россией и перекрыл центр. Посмотрите, как в городе прошел полумарафон

«Понравилось всё, кроме отсутствия воды на середине пути. Бежишь под солнцем по набережной и никаких точек с водой. Бежал с женой и на дистанции встречал много друзей», — рассказал «Фонтанке» Александр, один из участников полумарафона. Бежал он не первый раз, заметил, что в этом году обошлись без давки на финише, как это обычно бывает на подобных соревнованиях.