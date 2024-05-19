Новосибирцам рассказали, как не получить штраф за шашлыки

ГУ МЧС по Новосибирской области напоминает сибирякам о правилах пожарной безопасности на природе. За предыдущий год в регионе произошло 32 случая, когда от огненной стихии пострадали люди. Уже с начала 2024 года огнеборцы зарегистрировали уже около 7 подобных случаев.