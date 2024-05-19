В Москве к концу года появятся около 600 новых электробусов

Отмечается, что замена автобуса на электробус снижает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год, кроме того, электробусы тише, едут без шума и вибраций. У новых моделей в салоне адаптивное освещение и электрический отопитель, который поддерживает оптимальную температуру и сводит к минимуму влияние на окружающую среду.