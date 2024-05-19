В Москве к концу года появятся около 600 новых электробусов

«В парке “Мосгортранса” уже более 1 650 электробусов. Они обслуживают почти 120 экологичных маршрутов. С начала года мы получили 220 электробусов. Еще около 600 новых машин поставят в столицу к концу года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что замена автобуса на электробус снижает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год, кроме того, электробусы тише, едут без шума и вибраций. У новых моделей в салоне адаптивное освещение и электрический отопитель, который поддерживает оптимальную температуру и сводит к минимуму влияние на окружающую среду.
Как отметил заммэра столицы Максим Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении, первые электробусы российского производства вышли на маршрут в сентябре 2018 года. За это время они проехали уже почти 200 млн км, на них совершили более 460 млн поездок.