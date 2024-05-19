Минниханов поделился фотографией с «Изге Болгар жыены»

«В этом году на мероприятиях “Изге Болгар Җыены”, посвященных Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией, приняли участие свыше 20 тысяч гостей! Барыгызның да кылган догалары һәм сораган теләкләре Раббебез тарафыннан кабул булсын (Пусть ваши молитвы и пожелания будут приняты Господом нашим — перевод с татарского)», — написал руководитель республики.