Фонтаны Петербурга будут дольше радовать горожан в белые ночи

Фонтаны на Петергофском шоссе, в парке 300-летия Петербурга, на Крестовском и Приморском проспектах и еще на 22 адресах будут работать до полуночи. График изменился и у объектов в центре города: на Дворцовой и Петровской набережных, в Александровском саду, на Манежной и Казанской площадях, а также на Невском проспекте. По этим адресам фонтаны порадуют петербуржцев до двух часов ночи.
Белые ночи являются одной из главных особенностей Северной столицы. Жители и гости города в период с мая по июль наслаждаются прогулками по достопримечательностям Петербурга. Так, с наступлением сезона фонтанов, горожане стали собираться на светомузыкальных водных представлениях у Финляндского вокзала.
Комплекс состоит из 20 отдельных чаш, которые оборудованы подсветкой и музыкальным сопровождением. Специальное представление проходит днем и вечером, однако в сумерках разноцветные фонтаны смотрятся намного эффектнее.