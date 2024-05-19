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Фонтаны Петербурга будут дольше радовать горожан в белые ночи

Работу 32 фонтанов в Петербурге решили продлить с 20 мая по 21 июля в период белых ночей. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по энергетике.

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Фонтаны на Петергофском шоссе, в парке 300-летия Петербурга, на Крестовском и Приморском проспектах и еще на 22 адресах будут работать до полуночи. График изменился и у объектов в центре города: на Дворцовой и Петровской набережных, в Александровском саду, на Манежной и Казанской площадях, а также на Невском проспекте. По этим адресам фонтаны порадуют петербуржцев до двух часов ночи.

Белые ночи являются одной из главных особенностей Северной столицы. Жители и гости города в период с мая по июль наслаждаются прогулками по достопримечательностям Петербурга. Так, с наступлением сезона фонтанов, горожане стали собираться на светомузыкальных водных представлениях у Финляндского вокзала.

Комплекс состоит из 20 отдельных чаш, которые оборудованы подсветкой и музыкальным сопровождением. Специальное представление проходит днем и вечером, однако в сумерках разноцветные фонтаны смотрятся намного эффектнее.

архитектура