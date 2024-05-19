Фонтаны Петербурга будут дольше радовать горожан в белые ночи

Фонтаны на Петергофском шоссе, в парке 300-летия Петербурга, на Крестовском и Приморском проспектах и еще на 22 адресах будут работать до полуночи. График изменился и у объектов в центре города: на Дворцовой и Петровской набережных, в Александровском саду, на Манежной и Казанской площадях, а также на Невском проспекте. По этим адресам фонтаны порадуют петербуржцев до двух часов ночи.