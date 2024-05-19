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Синоптик рассказал, когда в Нижнем Новгороде можно будет купаться

Вода должна прогреться до +18 градусов и выше, чтобы комфортно было купаться.

Сейчас в Остине: +23° 3 м/с 89% 744 мм рт. ст. +24°
Источник: Нижегородская правда

Синоптики рассказали, когда в Нижнем Новгороде наступит купальный сезон. Прогноз на ближайшее время поделился ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Так, в средней полосе России температура воды в реках и озерах повысится с нынешних +11…+12 до +13…+14 градусов. Однако купаться можно будет не раньше 10-х чисел июня, когда установится температура, близкая к норме.

Полноценный курортный сезон раньше всех начнется на черноморском побережье Крыма и Кавказа, где вода прогреется до +18 градусов и выше уже в конце мая.

«В ближайшей перспективе нас ждут все атрибуты лета».

отметил Тишковец

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что синоптики дали прогноз погоды на лето в Нижнем Новгороде.