Синоптик рассказал, когда в Нижнем Новгороде можно будет купаться

Синоптики рассказали, когда в Нижнем Новгороде наступит купальный сезон. Прогноз на ближайшее время поделился ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Так, в средней полосе России температура воды в реках и озерах повысится с нынешних +11…+12 до +13…+14 градусов. Однако купаться можно будет не раньше 10-х чисел июня, когда установится температура, близкая к норме.
Полноценный курортный сезон раньше всех начнется на черноморском побережье Крыма и Кавказа, где вода прогреется до +18 градусов и выше уже в конце мая.
«В ближайшей перспективе нас ждут все атрибуты лета».
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что синоптики дали прогноз погоды на лето в Нижнем Новгороде.