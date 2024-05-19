Серия магнитных бурь надвигается на Нижегородскую область

Согласно прогнозу, первые магнитные бури жители Нижегородской области могут почувствовать уже 20 мая после 12:00, они продлятся до конца дня. В этот период люди могут ощущать головную боль, головокружение, перепады настроения, бессонницу и даже неприятные ощущения в суставах.