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Серия магнитных бурь надвигается на Нижегородскую область

Магнитный шторм ожидается уже 20 мая.

Нижегородцы могут столкнуться с чередой магнитных бурь. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Согласно прогнозу, первые магнитные бури жители Нижегородской области могут почувствовать уже 20 мая после 12:00, они продлятся до конца дня. В этот период люди могут ощущать головную боль, головокружение, перепады настроения, бессонницу и даже неприятные ощущения в суставах.

После этого, 22 мая, нижегородцы могут почувствовать небольшую геомагнитную активность, которая продлится в течение трех дней.

Напомним, что сильнейшая магнитная буря накрыла Нижегородскую область 11 мая. В этот период жителям рекомендуют снизить темпы работ, особенно на даче. Также лучше отказаться от кофе и алкоголя.

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