Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 20 мая

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 20 мая 2024 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Чайковского, 22/1; Братьев Кашириных, 132-А; Отрадная, 21, 25; ч/с: пер. 1-й Двинский, 6; Игнатия Вандышева; 25; Ижевская, 110 — с 08.00 до 18.00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Ворошилова, 9-А (подъезды 5, 6); Молодогвардейцев, 23 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Логовая, 2−7, 11, 13, 80; Шершневская, 1−29 — с 08.00 до 17.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Руставели, 25, 25-А, 27 — с 09.00 до 17.00;
— Якутская, 5, 8−14-А (чет.); Славянская, 1−15 (нечет.); Кронштадтская, 26; ч/с: Чапаева, 44−77; Береговая, 13−19; пер. Акаций, 13−17 — с 08.00 до 17.00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— шоссе Металлургов, 33 (подъезды 1−3); Богдана Хмельницкого, 25 (подъезды 1−3) — с 09.00 до 17.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Техникумовская, 15, 38 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Иртышская, 3−34; Карпинского, 47−72-А; Пятигорская, 40−62; Связи, 12−18, 26; Архангельская, 1, 1-А, 2, 4, 6, 10; Садоводческая, 1−14; Камышовая, 13−66 — с 08.00 до 17.00;
— ч/с: пер. Минеральный, 1−16; Сулимова, 31, 31-А, 33, 34, 39−47 (нечет.), 48−60 (чет.); Волгоградская, 23−28, 34; Ленинградская, 21, 23, 24; Кировоградская, 17, 19, 23, 23-А, 24, 26; Щукина, 1−3; Тарасова, 17−39 (нечет.) — с 08.00 до 17.20.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Чоппа, 7; Мамина, 154 — с 09.00 до 18.00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Западная, 1−13; Пролетарская, 15; Свободы, 11−17, 18−22/3 (чет.); Советская, 4-А; Совхозная, 2А; Трактовая, 12, 26, 26-А; Центральная, 1−10-Г; Северная, 8-А — с 08.00 до 18.00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Плановые работы не проводятся.