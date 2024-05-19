Спасатели обратились к алматинцам в связи с ожидающимся штормом

Спасатели подготовили ряд рекомендаций:
- не оставляйте машины под деревьями;
- ограничьте выход из зданий (по возможности находитесь в помещении);
- если находитесь дома, то плотно закройте окна и двери;
- со двора, открытых балконов и лоджий уберите хозяйственные вещи, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- находясь на улице, старайтесь укрыться в ближайшем подъезде или магазине;
- не прячьтесь под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях, а также около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
- смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.
Ранее «Казгидромет» опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 20 мая.