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Спасатели обратились к алматинцам в связи с ожидающимся штормом

Пресс-служба Департамента по ЧС города Алматы дала рекомендации горожанам в связи со штормовым предупреждением, которое опубликовали синоптики «РГП “Казгидромет”. Согласно прогнозу, в ночь на 20 мая ожидаются ливень, гроза, град и ветер до 15−20 м/с, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Спасатели подготовили ряд рекомендаций:

  • не оставляйте машины под деревьями;
  • ограничьте выход из зданий (по возможности находитесь в помещении);
  • если находитесь дома, то плотно закройте окна и двери;
  • со двора, открытых балконов и лоджий уберите хозяйственные вещи, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • находясь на улице, старайтесь укрыться в ближайшем подъезде или магазине;
  • не прячьтесь под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях, а также около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
  • смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Ранее «Казгидромет» опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 20 мая.