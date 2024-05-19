Спасатели обратились к алматинцам в связи с ожидающимся штормом

Пресс-служба Департамента по ЧС города Алматы дала рекомендации горожанам в связи со штормовым предупреждением, которое опубликовали синоптики «РГП “Казгидромет”. Согласно прогнозу, в ночь на 20 мая ожидаются ливень, гроза, град и ветер до 15−20 м/с, сообщает Zakon.kz.