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Не умывайтесь утром и не режьте хлеб: народные приметы на 20 мая

День получил название Купальница.

Православная церковь 20 мая вспоминает святого Акакия, которого пытали в Каппадокии, а потом рассекли мечом. В народном календаре день получил название Купальница.

Что нельзя делать в грядущий понедельник?

  1. Оставлять головной убор на столе — из дома пропадут деньги;
  2. Резать хлеб — можно лишиться благополучия;
  3. Работать в огороде — урожай будет плохим;
  4. Сплетничать, лицемерить, лгать — это приведёт к неурядицам, изменит жизнь к худшему;
  5. Брать в руки колющие предметы, баловаться с огнём. Жизнь нарушителей запретов может быть на волоске от беды;
  6. Умываться ранним утром. Предки верили, что лучше всего умыться в полдень, тогда появится запас сил для того, чтобы справиться со всеми трудностями, которые встретятся в этом году.

Приметы погоды:

  1. Ранние ласточки — год будет счастливым;
  2. Луна красного цвета — к дождю;
  3. У месяца рога вниз опущены — на хорошую погоду;
  4. На акации много нектара и пчёл — к дождю.