Не умывайтесь утром и не режьте хлеб: народные приметы на 20 мая

Православная церковь 20 мая вспоминает святого Акакия, которого пытали в Каппадокии, а потом рассекли мечом. В народном календаре день получил название Купальница.
Что нельзя делать в грядущий понедельник?
- Оставлять головной убор на столе — из дома пропадут деньги;
- Резать хлеб — можно лишиться благополучия;
- Работать в огороде — урожай будет плохим;
- Сплетничать, лицемерить, лгать — это приведёт к неурядицам, изменит жизнь к худшему;
- Брать в руки колющие предметы, баловаться с огнём. Жизнь нарушителей запретов может быть на волоске от беды;
- Умываться ранним утром. Предки верили, что лучше всего умыться в полдень, тогда появится запас сил для того, чтобы справиться со всеми трудностями, которые встретятся в этом году.
Приметы погоды:
- Ранние ласточки — год будет счастливым;
- Луна красного цвета — к дождю;
- У месяца рога вниз опущены — на хорошую погоду;
- На акации много нектара и пчёл — к дождю.