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В Пермском крае морозные ночи мая побили рекорд 25-летней давности

Число ночей с заморозками в мае на территории Прикамья превысило рекорд 1999 года.

Сейчас в Ричмонде: +17° 0 м/с 88% 758 мм рт. ст. +19°
Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае май 2024 года продолжает бить рекорды. В Прикамье майский снег покрывает дороги и посадки на полях, еженедельно на территории региона синоптики фиксируют температурные качели с заморозками. По числу ночных заморозков май нынешнего года побил рекорд 25-летней давности, начиная с 1999 года.

Телеграм-канал «Опасные природные явления Пермского края» сообщил, что по числу ночей с заморозками май 2024-го превысил показатель 1999 года, когда было 9 ночей с минусовой температурой воздуха.

«В мае 2000 и 2002 годов было по 10 ночей с ночными заморозками, в 2017 году — 8 ночей. Нынешний май сейчас уступает последнему месяцу весны 1986 года, когда было 14 таких ночей», — отмечает погодный телеграм-канал.

Синоптики считают, что заморозки ожидаются и на следующей неделе, значит рекордная статистика еще может измениться.

В Пермской крае очередную ночь с заморозками синоптики зафиксировали 19 мая — она стала 11-й с начала месяца. Холоднее всего было в Кудымкаре −3,5 градуса, в Перми минимум составил −1,9 градусов.