В Пермском крае морозные ночи мая побили рекорд 25-летней давности

В Пермском крае май 2024 года продолжает бить рекорды. В Прикамье майский снег покрывает дороги и посадки на полях, еженедельно на территории региона синоптики фиксируют температурные качели с заморозками. По числу ночных заморозков май нынешнего года побил рекорд 25-летней давности, начиная с 1999 года.
Телеграм-канал «Опасные природные явления Пермского края» сообщил, что по числу ночей с заморозками май 2024-го превысил показатель 1999 года, когда было 9 ночей с минусовой температурой воздуха.
«В мае 2000 и 2002 годов было по 10 ночей с ночными заморозками, в 2017 году — 8 ночей. Нынешний май сейчас уступает последнему месяцу весны 1986 года, когда было 14 таких ночей», — отмечает погодный телеграм-канал.
В Пермской крае очередную ночь с заморозками синоптики зафиксировали 19 мая — она стала 11-й с начала месяца. Холоднее всего было в Кудымкаре −3,5 градуса, в Перми минимум составил −1,9 градусов.