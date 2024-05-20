В Пермском крае морозные ночи мая побили рекорд 25-летней давности

В Пермском крае май 2024 года продолжает бить рекорды. В Прикамье майский снег покрывает дороги и посадки на полях, еженедельно на территории региона синоптики фиксируют температурные качели с заморозками. По числу ночных заморозков май нынешнего года побил рекорд 25-летней давности, начиная с 1999 года.