Кемеровчанка с ВИЧ рассказала, что партнёра затрясло от новости о диагнозе

Во Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа, кемеровчанка Екатерина Кузнецова рассказала корреспонденту kuzbass.aif.ru, как почти 15 лет живёт с ВИЧ.
Женщина заразилась ВИЧ после незащищённого полового контакта в 2009 г.: партнёр не рассказал о своём заболевании, вскоре он умер.
В 2019 г. Екатерина переехала в Москву, где встретила мужчину и влюбилась. Женщина открыла ему свою тайну, но не сразу. Он оказался из тех людей, считающих, что ВИЧ-инфицированных лучше сослать жить на отдельный остров. Признаться ему было особенно нелегко, но и оттягивать долго было тоже невозможно.
«Когда я сообщила новость про свой диагноз, любимый стал белым, его трясло, я решила уйти, но он меня не отпустил. Сказал, что мы будем вместе, несмотря ни на что. Шестой год я замужем!» — рассказала Екатерина Кузнецова.
О том, как сама кемеровчанка, а также её сын, близкие, коллеги узнали о диагнозе ВИЧ, — в материале kuzbass.aif.ru.