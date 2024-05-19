Кемеровчанка с ВИЧ рассказала, что партнёра затрясло от новости о диагнозе

В 2019 г. Екатерина переехала в Москву, где встретила мужчину и влюбилась. Женщина открыла ему свою тайну, но не сразу. Он оказался из тех людей, считающих, что ВИЧ-инфицированных лучше сослать жить на отдельный остров. Признаться ему было особенно нелегко, но и оттягивать долго было тоже невозможно.