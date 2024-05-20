Более 13 500 омичей посетили «Ночь музеев-2024»

Всероссийская акция «Ночь музеев-2024» прошла в субботу, 18 мая. В Омске её посетили более 13 500 человек. Об этом рассказали в пресс-службе Минкульта Омской области.
«Вдумчивое, неспешное посещение и погружение в тему экспозиций и творческих программ — это тренд года, что отвечает запросу на интеллектуальный отдых и глубокое общение с профессионалами в сфере искусства», — отметила заместитель министра культуры Светлана Бакулина.
С каждым годом в акции участвует всё больше музеев. В этот раз впервые участие приняли Музей налоговых органов, где подготовили экскурсию про налоги сквозь века, Спортивная школа «Красная звезда», где прошла автограф-сессия с известными спортсменами Омска, музей Омского авиационного колледжа имени Жуковского, школа декора Morozkinart, арт-галерея «Квадрат» и чайная «Винтаж».
Всего в омской «Ночи музеев» поучаствовали 45 учреждений. Для омичей работали 22 шаттла, которые следовали по четырём маршрутам. Темой акции стали сказки.