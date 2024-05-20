Более 13 500 омичей посетили «Ночь музеев-2024»

С каждым годом в акции участвует всё больше музеев. В этот раз впервые участие приняли Музей налоговых органов, где подготовили экскурсию про налоги сквозь века, Спортивная школа «Красная звезда», где прошла автограф-сессия с известными спортсменами Омска, музей Омского авиационного колледжа имени Жуковского, школа декора Morozkinart, арт-галерея «Квадрат» и чайная «Винтаж».