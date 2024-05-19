19 мая стало самым теплым днем с начала года в Петербурге

Петербург продолжает ставить новые погодные рекорды. Вчера, 18 мая, столбик термометра поднялся до максимальной отметки в +24,4 градуса, а уже 19 мая прошлый рекорд был побит. В 16 часов на метеостанции в Петербурге синоптики зафиксировали новый температурный максимум в этом году. Об этом в своем Telegram-канале написал метеоролог Михаил Леус.