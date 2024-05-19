19 мая стало самым теплым днем с начала года в Петербурге

Петербург продолжает ставить новые погодные рекорды. Вчера, 18 мая, столбик термометра поднялся до максимальной отметки в +24,4 градуса, а уже 19 мая прошлый рекорд был побит. В 16 часов на метеостанции в Петербурге синоптики зафиксировали новый температурный максимум в этом году. Об этом в своем Telegram-канале написал метеоролог Михаил Леус.
— Воскресенье, 19 мая, в Санкт-Петербурге стало самым тёплым днём с начала года. По данным городской метеостанции температура воздуха к 16 часам поднялась до отметки в +25,2 градуса, — поделился погодными рекордами с петербуржцами синоптик.
Однако +25,2 градуса — это только промежуточные итоги, точное значение температурного максимума станет известно после девяти вечера. Ранее spb.kp.ru рассказывала о погоде на выходные. Синоптики обещали, что 18 и 19 мая будут теплыми и солнечными, а максимальную температуру пророчили до +26 градусов.