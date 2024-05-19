Бастрыкин проверит сообщение о плохом состоянии школы в Башкирии

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под контроль расследование информации о ненадлежащем содержании Серафимовской школы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По предоставленным данным, жительница села сообщила, что в здании школы 1954 года постройки никогда не было никаких ремонтных работ. По ее словам, дети замерзают в холодное время года, так как в помещениях не соблюдается температурный режим.
Александр Бастрыкин поручил руководителю СК Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о результатах расследования.