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Бастрыкин проверит сообщение о плохом состоянии школы в Башкирии

Глава СК взял под контроль расследование о состоянии школы в селе Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под контроль расследование информации о ненадлежащем содержании Серафимовской школы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предоставленным данным, жительница села сообщила, что в здании школы 1954 года постройки никогда не было никаких ремонтных работ. По ее словам, дети замерзают в холодное время года, так как в помещениях не соблюдается температурный режим.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СК Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о результатах расследования.

СК