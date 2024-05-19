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В реке Жайык изменился уровень воды

Оперативным штабом по ЧС Атырауской области предоставлена сводка по уровню воды на реке Жайык, передает ИА El.kz.

Источник: t.me/oper_shtab_atyrau

Изменение уровня воды в реке Жайык на 19 мая 2024 года в 20.00 часов (по сравнению на 19 мая, 08.00):

— с. Индербор — 3 см, уровень воды — 1018 см, критический уровень — 845 см;
— с. Махамбет + 3 см, уровень воды — 1014 см, критический уровень — 850 см;
— г. Атырау + 1 см, уровень воды — 571 см, критический уровень — 550 см;
— село Жанаталап + 3 см, уровень воды — 415 см, предельный уровень — 500 см;
— с. Еркінкала + 3 см уровень воды — 373 см, критический уровень — 450 см.