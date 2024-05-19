В реке Жайык изменился уровень воды

Изменение уровня воды в реке Жайык на 19 мая 2024 года в 20.00 часов (по сравнению на 19 мая, 08.00):



— с. Индербор — 3 см, уровень воды — 1018 см, критический уровень — 845 см;

— с. Махамбет + 3 см, уровень воды — 1014 см, критический уровень — 850 см;

— г. Атырау + 1 см, уровень воды — 571 см, критический уровень — 550 см;

— село Жанаталап + 3 см, уровень воды — 415 см, предельный уровень — 500 см;

— с. Еркінкала + 3 см уровень воды — 373 см, критический уровень — 450 см.