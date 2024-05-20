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В Пермском крае число присасывания клещей превысило 4 тысячи случаев

Более 40% исследованных клещей в Прикамье инфицированы боррелиозом.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае продолжает расти число присасывания клещей. С начала сезона активности клещей в медицинские организации региона обратились 4176 человек, включая 1069 детей. Более 40% клещей, снятых с пострадавших, инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом (болезнь Лайма).

По уточненным данным управления Роспотребнадзора по Пермскому, инфицированые иксодовым клещевым боррелиозом клещи составляют в 42,9%, 2,2% — моноцитарным эрлихиозом человека, 1,9% — гранулоцитарным анаплазмозом человека, 1% — клещевым вирусным энцефалитом.

Чаще всего клещи присасываются на территории Добрянского, Карагайского, Пермского, Ильинского, Краснокамского и Уинского округов.

В результате проведенного региональным Роспотребнадзором неделю назад мониторинга, первые ранговые места по обращениям населения Прикамья занимали Добрянский, Пермский, Карагайский, Ильинский, Краснокамский и Оханский округа.

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