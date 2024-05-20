В Пермском крае число присасывания клещей превысило 4 тысячи случаев

В Пермском крае продолжает расти число присасывания клещей. С начала сезона активности клещей в медицинские организации региона обратились 4176 человек, включая 1069 детей. Более 40% клещей, снятых с пострадавших, инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом (болезнь Лайма).