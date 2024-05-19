На территории Военного института физической культуры открыли бюст Николая II

Как сообщает пресс-служба Смольного, в церемонии приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов, статс-секретарь-заместитель Министра обороны РФ Николай Панков, начальник ВИФК Олег Боцман, выпускники вуза — олимпийские чемпионы и почетные гости праздника.
17 мая 1909 года последний российский император Николай II своим указом учредил в Петербурге гимнастическо-фехтовальную школу, правопреемником которой и стал Военный дважды Краснознаменный институт физической культуры.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Военной академии связи имени С. М. Буденного открыли памятник Сергию Радонежскому.