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На территории Военного института физической культуры открыли бюст Николая II

В ходе празднования 115-летия Военного института физической культуры (ВИФК) на территории специализированного вуза на Большом Сампсониевском проспекте в Петербурге открыли бюст императора Николая II.

Источник: Пресс-служба Смольного

Как сообщает пресс-служба Смольного, в церемонии приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов, статс-секретарь-заместитель Министра обороны РФ Николай Панков, начальник ВИФК Олег Боцман, выпускники вуза — олимпийские чемпионы и почетные гости праздника.

17 мая 1909 года последний российский император Николай II своим указом учредил в Петербурге гимнастическо-фехтовальную школу, правопреемником которой и стал Военный дважды Краснознаменный институт физической культуры.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Военной академии связи имени С. М. Буденного открыли памятник Сергию Радонежскому.

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