Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске впервые прошел новый книжный фестиваль «КнигаМай»

Новый книжный фестиваль «КнигаМай» прошел в Иркутске в выходные. Он проводился в рамках проекта «Читающая Россия», созданного по инициативе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Источник: Российская газета

На площадке «КнигаМая» собрались представители более 70 издательств со всей России и известные авторы: Василий Авченко, Миясат Муслимова, Анастасия Астафьева, Ислам Ханипаев и другие. Творческие встречи с писателями и поэтами, мастер-классы, викторины, презентации одновременно в режиме нон-стоп шли на четырех площадках.

— Наш книжный фестиваль «КнигаМарт», который мы проводим уже шесть лет, — отметила директор «Молчановки» Лариса Сулейманова. — Единственное, чего не хватало, — большой книжной ярмарки под открытым небом. И вот наша мечта воплотилась. Возможно, наш фестиваль для кого-то станет началом знакомства с новой хорошей литературой. Здесь каждый найдет что почитать.

Основатель ассоциации книжных фестивалей «Читающая Россия» Михаил Фаустов отметил, что у Иркутска имеется удачный опыт организации книжных фестивалей.

— В 2017 и 2019 годах мы разворачивали здесь грандиозные мероприятия, — напомнил он. — И издатели, принимавшие в них участие, влюбились в этот город. Они меня постоянно спрашивали: когда снова? И вот мы встретились на «КнигаМае». Считаю, фестиваль, стартовавший в одном из самых читающих регионов России, имеет все шансы продолжиться.

И организаторы, и участники считают очень важным, что новый фестиваль не оставил за бортом местных авторов и издателей. Так, например, иркутский детский писатель Евгений Хохряков представил свою новую книгу «Дурунбук — Булькин друг», Станислав Гольдфарб презентовал трилогию «Великий нефритовый путь», состоялся паблик-ток с иркутскими поэтами Артемом Морсом и Светланой Михеевой и презентация книги стихов Татьяны Миковой, изданной на пожертвования ее друзей. Молодые поэты смогли прочесть свои произведения с фестивальной сцены.

— Привлечение региональных авторов — это отличительный признак «Читающей России», — уверена Лариса Сулейманова. — Кто знает, возможно, издатели, которые приехали на наш фестиваль, скоро выпустят книги молодых и ныне пока не очень известных авторов из Иркутской области.

Министр культуры региона Олеся Полунина подчеркнула, что мероприятий, связанных с литературой, много не бывает.

— И это прекрасно, что у нас в регионе за весну состоялось два книжных фестиваля, — резюмировала она. — Книгоиздание — это часть культуры. Приятно, что на ярмарке, развернутой в рамках «КнигаМая», цены на все издания были существенно ниже, чем в книжных магазинах. Я и сама купила несколько хороших книг.

литература