В Иркутске впервые прошел новый книжный фестиваль «КнигаМай»

На площадке «КнигаМая» собрались представители более 70 издательств со всей России и известные авторы: Василий Авченко, Миясат Муслимова, Анастасия Астафьева, Ислам Ханипаев и другие. Творческие встречи с писателями и поэтами, мастер-классы, викторины, презентации одновременно в режиме нон-стоп шли на четырех площадках.
— Наш книжный фестиваль «КнигаМарт», который мы проводим уже шесть лет, — отметила директор «Молчановки» Лариса Сулейманова. — Единственное, чего не хватало, — большой книжной ярмарки под открытым небом. И вот наша мечта воплотилась. Возможно, наш фестиваль для кого-то станет началом знакомства с новой хорошей литературой. Здесь каждый найдет что почитать.
Основатель ассоциации книжных фестивалей «Читающая Россия» Михаил Фаустов отметил, что у Иркутска имеется удачный опыт организации книжных фестивалей.
— В 2017 и 2019 годах мы разворачивали здесь грандиозные мероприятия, — напомнил он. — И издатели, принимавшие в них участие, влюбились в этот город. Они меня постоянно спрашивали: когда снова? И вот мы встретились на «КнигаМае». Считаю, фестиваль, стартовавший в одном из самых читающих регионов России, имеет все шансы продолжиться.
— Привлечение региональных авторов — это отличительный признак «Читающей России», — уверена Лариса Сулейманова. — Кто знает, возможно, издатели, которые приехали на наш фестиваль, скоро выпустят книги молодых и ныне пока не очень известных авторов из Иркутской области.
Министр культуры региона Олеся Полунина подчеркнула, что мероприятий, связанных с литературой, много не бывает.
— И это прекрасно, что у нас в регионе за весну состоялось два книжных фестиваля, — резюмировала она. — Книгоиздание — это часть культуры. Приятно, что на ярмарке, развернутой в рамках «КнигаМая», цены на все издания были существенно ниже, чем в книжных магазинах. Я и сама купила несколько хороших книг.