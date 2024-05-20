В Иркутске впервые прошел новый книжный фестиваль «КнигаМай»

— И это прекрасно, что у нас в регионе за весну состоялось два книжных фестиваля, — резюмировала она. — Книгоиздание — это часть культуры. Приятно, что на ярмарке, развернутой в рамках «КнигаМая», цены на все издания были существенно ниже, чем в книжных магазинах. Я и сама купила несколько хороших книг.