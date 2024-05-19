Тысячи екатеринбуржцев приняли участие в 41-й «Майской прогулке»

В Екатеринбурге прошла традиционна акция «Майская прогулка». В этом году она состоялась в 41-й раз. Участникам предлагалось на выбор пять маршрутов дистанцией от 10 до 50 километров. В традиционной весенней спортивной акции приняли участие тысячи жителей города.