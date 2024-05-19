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Тысячи екатеринбуржцев приняли участие в 41-й «Майской прогулке»

В Екатеринбурге в 41-й раз прошла «Майская прогулка».

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге прошла традиционна акция «Майская прогулка». В этом году она состоялась в 41-й раз. Участникам предлагалось на выбор пять маршрутов дистанцией от 10 до 50 километров. В традиционной весенней спортивной акции приняли участие тысячи жителей города.

Маршруты проходили как через главные улицы и достопримечательности города, так и вдоль озера Шарташ, археологического памятника «Каменные палатки», Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского, лесопарка Лесоводов России. Для участников более длительных маршрутов организаторы подготовили фотозоны, выступления диджеев и аудиогид.

— Город сильно меняется, очень много интересных мест, на которые можно посмотреть, — рассказывал ранее основатель «Майской прогулки» Виктор Гроховский.

Стартовать участники могли с 7:00 до 13:00 возле Уральского федерального университета (УрФУ) на улице Мира, 19, финишировать там же — с 12:00 до 21:00.

В рамках «Майской прогулки» в Екатеринбурге также прошла костюмированная «мопсопрогулка». Владельцы собак не только одели питомцев в яркие образы, но и сами пришли в необычных костюмах.

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