Грозы ожидаются в Беларуси в понедельник

«Днем 20 мая (понедельник) на большей части территории республики и в Минске ожидаются грозы», — пояснили причину в Белгидромете.
В целом понедельник обещает быть достаточно теплым, в Минске воздух днем прогреется до +22…+23°С, к семи вечера чуточку похолодает — температура воздуха составит около 17 градусов тепла.
Погода в регионах
В Бресте температура будет колебаться в пределах от +22°С утром до +19°С днем и +16°С к вечеру. В Гродно к 10 утра синоптики прогнозируют +23°С, к обеду столбики опустятся до +21°, к семи вечера будет уже около +16°С.
В Гомеле теплее и очень солнечно: кратковременные осадки возможны днем, температура воздуха к 9 утра составит +24°С, к обеду столбики термометров на пару градусов опустятся, к семи вечера здесь также ожидается +16°С.
Традиционно прохладнее в Витебске: с утра — около +22°С, а уже к семи вечера ожидается +14°С.
И наконец в Могилеве утром около +20, к обеду столбики термометров также на пару градусов опустятся, а к семи вечера прогнозируется +15°С.