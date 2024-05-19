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Грозы ожидаются в Беларуси в понедельник

МИНСК, 19 мая — Sputnik. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в понедельник в Беларуси, сообщили в Белгидромете.

Сейчас в Остине: +33° 4 м/с 49% 744 мм рт. ст. +27°
Источник: Sputnik.by

«Днем 20 мая (понедельник) на большей части территории республики и в Минске ожидаются грозы», — пояснили причину в Белгидромете.

В целом понедельник обещает быть достаточно теплым, в Минске воздух днем прогреется до +22…+23°С, к семи вечера чуточку похолодает — температура воздуха составит около 17 градусов тепла.

Погода в регионах

В Бресте температура будет колебаться в пределах от +22°С утром до +19°С днем и +16°С к вечеру. В Гродно к 10 утра синоптики прогнозируют +23°С, к обеду столбики опустятся до +21°, к семи вечера будет уже около +16°С.

В Гомеле теплее и очень солнечно: кратковременные осадки возможны днем, температура воздуха к 9 утра составит +24°С, к обеду столбики термометров на пару градусов опустятся, к семи вечера здесь также ожидается +16°С.

Традиционно прохладнее в Витебске: с утра — около +22°С, а уже к семи вечера ожидается +14°С.

И наконец в Могилеве утром около +20, к обеду столбики термометров также на пару градусов опустятся, а к семи вечера прогнозируется +15°С.