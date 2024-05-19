Грозы ожидаются в Беларуси в понедельник

В Бресте температура будет колебаться в пределах от +22°С утром до +19°С днем и +16°С к вечеру. В Гродно к 10 утра синоптики прогнозируют +23°С, к обеду столбики опустятся до +21°, к семи вечера будет уже около +16°С.