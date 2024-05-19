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Во всех школах Перми 20 мая пройдут учения по антитеррористической защищенности

Жителей города и учеников школ просят сохранять спокойствие.

Источник: Комсомольская правда

В департаменте образования администрации Перми напоминают, что 20 мая во всех школах города 20 мая пройдут плановые учения по антитеррористической защищенности. Учеников и жителей Перми, чьи дома находятся вблизи школ, просят сохранять спокойствие.

Учения носят плановый характер, поэтому городской департамент предупреждает о них заранее. Их проводят уже второй год перед началом ЕГЭ, последними звонками, выпускными вечерами и детским отдыхом.

«Очень важно обеспечить безопасность, прежде всего, школьников и преподавателей. Поэтому просьба максимально ответственно отнестись к проведению учений», — подчеркивают в ведомстве.

Учения по всей России проведут сотрудники Минпросвещения, МЧС, МВД, Росгвардии и Рособрнадзора.

учения