Заявка на начало лета: прогноз для Крыма на неделю

«С понедельника до четверга включительно погода миллион на миллион — много солнца, никаких осадков», — рассказал он.
Воздух под утро понедельника прогреется до +7…+12 градусов, днем +20…+25, во вторник ночью +8…+13, днем +21…+26 градусов, в среду +9…+14 в ночные часы, в дневные +22…+27 градусов. В четверг выходим на максимум, когда под утро +11…+16, а после полудня +23…+28 градусов — это уже заявка на начало лета, сказал Тишковец.
К пятнице и в выходные антициклон начнет сдавать позиции, усилится черноморская циклоническая депрессия. Облаков прибавится, местами брызнут короткие грозовые дожди. Дневные температуры составят от +18 до +23 градусов, ночью столбики термометров покажут +11…+16 градусов. Температура морской воды около +15 градусов.