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Заявка на начало лета: прогноз для Крыма на неделю

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости Крым. Грядущая неделя в Крыму будет солнечной и теплой, к выходным воздух прогреется до +28 градусов. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Сейчас в Остине: +29° 3 м/с 62% 745 мм рт. ст. +27°
Источник: РИА "Новости"

«С понедельника до четверга включительно погода миллион на миллион — много солнца, никаких осадков», — рассказал он.

Воздух под утро понедельника прогреется до +7…+12 градусов, днем +20…+25, во вторник ночью +8…+13, днем +21…+26 градусов, в среду +9…+14 в ночные часы, в дневные +22…+27 градусов. В четверг выходим на максимум, когда под утро +11…+16, а после полудня +23…+28 градусов — это уже заявка на начало лета, сказал Тишковец.

К пятнице и в выходные антициклон начнет сдавать позиции, усилится черноморская циклоническая депрессия. Облаков прибавится, местами брызнут короткие грозовые дожди. Дневные температуры составят от +18 до +23 градусов, ночью столбики термометров покажут +11…+16 градусов. Температура морской воды около +15 градусов.