Заявка на начало лета: прогноз для Крыма на неделю

Воздух под утро понедельника прогреется до +7…+12 градусов, днем +20…+25, во вторник ночью +8…+13, днем +21…+26 градусов, в среду +9…+14 в ночные часы, в дневные +22…+27 градусов. В четверг выходим на максимум, когда под утро +11…+16, а после полудня +23…+28 градусов — это уже заявка на начало лета, сказал Тишковец.