В Шахтах Ростовской области из-за ливня улицы превратились в реки

В Шахтах Ростовской области вечером, 19 мая, пошел сильный ливень с градом размером с горох, написали в соцсетях местные жители. Последствия не заставили себя долго ждать. Так, по словам очевидцев, некоторые улицы мгновенно подтопило, проезжие части стали напоминать реки.
По словам жителей Батайска, у них тоже сильный дождь.
Ливень с грозой и порывы ветра до 22 метров в секунду обещали сегодня и в Ростове. В ГО и ЧС горожан попросили в случае ненастья быть осторожнее и, по возможности, оставаться дома.