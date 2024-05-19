Остин
+29°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Шахтах Ростовской области из-за ливня улицы превратились в реки

На Шахты обрушился ливень с градом.

Сейчас в Остине: +29° 3 м/с 62% 745 мм рт. ст. +27°
Источник: Комсомольская правда

В Шахтах Ростовской области вечером, 19 мая, пошел сильный ливень с градом размером с горох, написали в соцсетях местные жители. Последствия не заставили себя долго ждать. Так, по словам очевидцев, некоторые улицы мгновенно подтопило, проезжие части стали напоминать реки.

По словам жителей Батайска, у них тоже сильный дождь.

Ливень с грозой и порывы ветра до 22 метров в секунду обещали сегодня и в Ростове. В ГО и ЧС горожан попросили в случае ненастья быть осторожнее и, по возможности, оставаться дома.