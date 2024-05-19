В минэкологии Башкирии рассказали, как не стать жертвой медведя

— Если вы заметили медведя, а тем более медвежонка, нельзя к нему приближаться, фотографировать или снимать на видео. Рядом может находиться медведица, — добавили специалисты. — Нельзя подкармливать животных. Необходимо помнить, что это дикие звери и их расположение в любой момент может смениться агрессией.