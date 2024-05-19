В минэкологии Башкирии рассказали, как не стать жертвой медведя

Напомним, что в эти выходные в республике произошли несколько случаев, когда люди наткнулись в лесу на диких животных. В первом — женщине пришлось несколько часов просидеть на дереве, во втором — мужчина спугнул медведицу с медвежатами свои криком.
— Большинство нападений животных провоцирует сам человек, — отметили специалисты. — В нормальном состоянии хищники не склонны к нападению на человека, поэтому необходимо обозначать свое присутствие. Это могут быть любые звуки, чтобы зверь мог заранее вас обнаружить, причем не обязательно визуально, и удалиться.
При этом, в ведомстве рекомендуют не бывать на природе в местах обитания хищников в одиночку. Желательно избегать густых зарослей, ветровалов и обеспечить себе обзор, чтобы вовремя обнаружить зверя.
— Если вы заметили медведя, а тем более медвежонка, нельзя к нему приближаться, фотографировать или снимать на видео. Рядом может находиться медведица, — добавили специалисты. — Нельзя подкармливать животных. Необходимо помнить, что это дикие звери и их расположение в любой момент может смениться агрессией.
Если случился визуальный контакт со зверем, то ни в коем случае нельзя от него убегать. У животного может сработать инстинкт преследования. Нельзя поворачиваться к нему спиной.
Медведей привлекают пищевые отбросы, погибшие животные, поля с овсом, свалки. Они считают это своим и могут начать защищать их.
Поэтому, чтобы не нагрянули непрошенные гости, в населенных пунктах и поблизости к ним, надо устранить свалки. Также необходимо содержать домашних животных в вольерах и огородить зону выгула.
— Следует помнить, что даже содержащиеся в неволе медведи и другие звери, несмотря на внешнее спокойствие, всегда остаются опасными хищниками, готовыми в любой момент совершить нападение, — подчеркнули в минэкологии.