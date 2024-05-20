В Перми с 20 мая после завершения отопительного сезона начнут опрессовки теплосетей

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» с 20 мая приступит к ежегодной проверке 2056 км теплосетей на прочность и плотность. Опрессовки трубопроводов компания начнет в нескольких районах Перми. На время проверки теплосетей в многоквартирных домах города отключат горячее водоснабжение.
В «Т Плюс» сообщили, что о сроках отключений горячей воды в домах обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Уточнить информацию также можно на сайте энергокомпании в разделе «Гидравлические испытания».
«Гидравлические испытания являются наиболее эффективным способом проверить готовность тепловых сетей к зиме, убедится в их надежности для несения необходимых нагрузок», — напомнили энергетики.
При готовности тепломагистралей и завершении всех работ на внутридомовом оборудовании подача горячей воды могут возобновить раньше заявленного срока. Обычно горячую воду в домах отключают на две недели.
Если после завершения гидравлических испытаний подачу горячей воды не возобновили, то необходимо сообщить в обслуживающую дом организацию. Также можно обратиться в Тепловую справочную службу по тел.
В период с 20 по 24 мая к гидравлическим испытаниям приступят в домах:
— ул. Адмирала Ушакова, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 20а, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28а, 29, 30, 31;
— ул. Байкальская, 7а, 7б, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 29, 30;
— ул. М. Калинина, 50, 52, 60, 60а, 64, 64а, 66, 68, 74;
— ул. Адмирала Макарова, 20а, 20/2, 22, 22а, 25, 31, 31а, 34, 34а;
— ул. Оханская, 31;
— ул. Светлогорская, 3, 3а, 5, 11, 15а, 17, 18, 18а, 19, 21;
— ул. Сокольская, 5, 8, 9, 10, 10б, 12, 18, 20, 25, 27, 33, 35;
— ул. Судозаводская, 8, 10, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 24, 26, 28, 31;
— ул. Камышинская, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 12, 15, 15а, 18, 20, 22, 24;
— ул. Буксирная, 8, 9, 11, 13, 13а, 15, 19;
— ул. Юнг Прикамья, 3, 11, 14, 25, 25а, 27, 29, 35, 37, 38, 39.
— пер. Веслянский, 2;
— ул. Танцорова, 45, 73;
— ул. Ласьвинская, 88, 88а, 98.