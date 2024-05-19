Шторм ожидается на большей части Казахстана

Ночью временами на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильный дождь, гроза, шквал. Днем в горных районах области — град. Ветер юго-западный, на юге, западе, в горных и предгорных районах области 15−20, ночью на горных перевалах — порывы 23 м/с. В пустынных районах области сохраняется высокая пожарная опасность.