Как выбрать в Крыму лагерь для отдыха ребенка

«В санитарных правилах есть пункт, который говорит, что при временном размещении детей, которые прибывают в субъект с экскурсионной целью — слеты, фестивали, спортивные соревнования различные — должны быть обеспечены условия в части соблюдения норм площади, питания и так далее. Если комиссия выходит и определяет, что условия соответствующие, то группа остается и пробудет то время, на которое приехала. Если выясняется, что условия не соответствуют, комиссия принимает решение, что группа не может там находиться, потому что имеются риски».