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Как выбрать в Крыму лагерь для отдыха ребенка

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости Крым. Выбирая летний лагерь для отдыха ребенка в Крыму, следует руководствоваться информацией о нем в реестре детских оздоровительных организаций республики. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Елена Лысенко.

Источник: РИА "Новости"

По словам Лысенко, все лагеря, которые функционируют, должны состоять в реестре детских оздоровительных организаций, и такой реестр создан в Республике Крым и в Севастополе.

«Этот перечень в открытом доступе находится на официальных сайтах Министерства образования Республики Крым и правительства Севастополя. То есть перед тем, как родитель хочет купить ребенку путевку, он должен зайти на эти ресурсы и посмотреть, состоит ли лагерь в реестре», — сказала Лысенко.

Второй важный момент: следует уточнить, имеется ли у лагеря санитарно-эпидемиологическое заключение, добавила эксперт. Такой документ организация получает только в случае прохождения экспертизы Роспотребнадзора и вынесения ведомством положительного решения по итогам проверки всех условий работы и документов, подчеркнула Лысенко.

«В записях реестра имеются данные о получении санэпидзаключения. Срок их действия — год. Пока информация на сайтах еще не обновлена. Но мы открыты для дачи такой информации. Можно звонить по телефону + 7 978 919 11 45. О любом лагере можем ответить, имеется эпидзаключение у него или нет», — заявила эксперт Роспотребнадзора.

Лысенко отметила, что первая смена работы детских лагерей стартует обычно 1—2 июня. В случае несанкционированных заездов групп отдыхающих вне рамок предусмотренной заранее лагерной смены, вопрос о ее размещении решается межведомственной комиссией. В нее входят представители органов управления образования, муниципалитетов, прокуратуры, полиции и прочих ведомств, уточнила она.

«В санитарных правилах есть пункт, который говорит, что при временном размещении детей, которые прибывают в субъект с экскурсионной целью — слеты, фестивали, спортивные соревнования различные — должны быть обеспечены условия в части соблюдения норм площади, питания и так далее. Если комиссия выходит и определяет, что условия соответствующие, то группа остается и пробудет то время, на которое приехала. Если выясняется, что условия не соответствуют, комиссия принимает решение, что группа не может там находиться, потому что имеются риски».

рассказала Лысенко

В этом случае либо для группы подыщут организацию, куда можно ее переселить, либо нежданных отдыхающих отправят по месту жительства. Организаторам поездки в данном случае грозит штраф. В Крыму проблемы несогласованности таких приездов решает прокуратура. Как правило, все удается уладить, и лето не портят никому, отметила эксперт.

«Раньше по 5−9 случаев было в сезон. Сейчас таких случаев 1−2, и как правило они разрешаются быстро», — сказала эксперт.

Ранее Елена Лысенко оценила готовность лагерей в Крыму и Севастополе к лету.

В начале мая глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, сколько детей отдохнут этим летом в Крыму за счет бюджета.