Как выбрать в Крыму лагерь для отдыха ребенка

По словам Лысенко, все лагеря, которые функционируют, должны состоять в реестре детских оздоровительных организаций, и такой реестр создан в Республике Крым и в Севастополе.
«Этот перечень в открытом доступе находится на официальных сайтах Министерства образования Республики Крым и правительства Севастополя. То есть перед тем, как родитель хочет купить ребенку путевку, он должен зайти на эти ресурсы и посмотреть, состоит ли лагерь в реестре», — сказала Лысенко.
Второй важный момент: следует уточнить, имеется ли у лагеря санитарно-эпидемиологическое заключение, добавила эксперт. Такой документ организация получает только в случае прохождения экспертизы Роспотребнадзора и вынесения ведомством положительного решения по итогам проверки всех условий работы и документов, подчеркнула Лысенко.
«В записях реестра имеются данные о получении санэпидзаключения. Срок их действия — год. Пока информация на сайтах еще не обновлена. Но мы открыты для дачи такой информации. Можно звонить по телефону + 7 978 919 11 45. О любом лагере можем ответить, имеется эпидзаключение у него или нет», — заявила эксперт Роспотребнадзора.
Лысенко отметила, что первая смена работы детских лагерей стартует обычно
«В санитарных правилах есть пункт, который говорит, что при временном размещении детей, которые прибывают в субъект с экскурсионной целью — слеты, фестивали, спортивные соревнования различные — должны быть обеспечены условия в части соблюдения норм площади, питания и так далее. Если комиссия выходит и определяет, что условия соответствующие, то группа остается и пробудет то время, на которое приехала. Если выясняется, что условия не соответствуют, комиссия принимает решение, что группа не может там находиться, потому что имеются риски».
В этом случае либо для группы подыщут организацию, куда можно ее переселить, либо нежданных отдыхающих отправят по месту жительства. Организаторам поездки в данном случае грозит штраф. В Крыму проблемы несогласованности таких приездов решает прокуратура. Как правило, все удается уладить, и лето не портят никому, отметила эксперт.
«Раньше по 5−9 случаев было в сезон. Сейчас таких случаев 1−2, и как правило они разрешаются быстро», — сказала эксперт.
Ранее Елена Лысенко оценила готовность лагерей в Крыму и Севастополе к лету.
В начале мая глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, сколько детей отдохнут этим летом в Крыму за счет бюджета.