Почти сто жителей Красноярского края получили «Арктический гектар»

Об этом сообщили в Росреестре.
В ведомстве уточнили, что 72% полученных красноярцами участков находятся в Норильске, 20% — в Туруханском, 3% — в Долгано-Ненецком и 5% — в Эвенкийском районе Красноярского края.
Полученную в пользование землю можно использовать для строительства жилого дома, организации приусадебного хозяйства и создания собственного бизнеса.
Участвовать в программе «Арктический гектар» можно после регистрации на сайте НаДальнийВосток.рф. После этого можно будет выбрать участок на кадастровой карте и подать заявление. Через 5 лет пользования участок можно будет оформить в собственность или арендовать на 49 лет.
Ранее сообщалось, что заповедники Таймыра оспаривают аренду участка в «Большом Арктическом».