Почти сто жителей Красноярского края получили «Арктический гектар»

Участвовать в программе «Арктический гектар» можно после регистрации на сайте НаДальнийВосток.рф. После этого можно будет выбрать участок на кадастровой карте и подать заявление. Через 5 лет пользования участок можно будет оформить в собственность или арендовать на 49 лет.