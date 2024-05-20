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Почти сто жителей Красноярского края получили «Арктический гектар»

В Красноярском крае 94 человека получили землю по программе «Арктический гектар».

Источник: Freepik

Об этом сообщили в Росреестре.

В ведомстве уточнили, что 72% полученных красноярцами участков находятся в Норильске, 20% — в Туруханском, 3% — в Долгано-Ненецком и 5% — в Эвенкийском районе Красноярского края.

Полученную в пользование землю можно использовать для строительства жилого дома, организации приусадебного хозяйства и создания собственного бизнеса.

Участвовать в программе «Арктический гектар» можно после регистрации на сайте НаДальнийВосток.рф. После этого можно будет выбрать участок на кадастровой карте и подать заявление. Через 5 лет пользования участок можно будет оформить в собственность или арендовать на 49 лет.

Ранее сообщалось, что заповедники Таймыра оспаривают аренду участка в «Большом Арктическом».

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