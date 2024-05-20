Бывший игрок «Амкара» покидает «Спартак»

Об этом сообщила пресс-служба команды. У 30-летнего футболиста в июне истекает контракт, и он не будет продлен.
Напомним, что Джикия перешел в «Спартак» из пермского «Амкара» в декабре 2016 года. Вместе с ним в столичный клуб перешел и основной голкипер «красно-черных» Александр Селихов. Для пермского клуба это была рекордная сделка: на продаже вратаря пермский клуб выручил 250 млн руб., а защитника — 150 млн руб.
Джикия провел в составе московского клуба 214 матчей, выиграл чемпионат России, Кубок России и Суперкубок страны. Так же футболист неоднократно привлекался за игры в составе сборной страны. В последние месяцы Джикия не часто выходил на поле из-за травм.
Другой бывший «амкаровец» Александр Селихов продолжает выступление за топ-клуб.